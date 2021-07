Firenze | aggressione sulla tramvia E il vagone viaggia sporco di sangue

Advertising

ciropellegrino : L'aggressione di questi bifolchi #novax #NoGreenPass a #Firenze nei confronti di @SaverioTommasi, giornalista di… - stefano_flare : RT @Azzurraurra: Giornalisti aggrediti durante manifestazioni contro il Green Pass. A Firenze, colpi alla schiena, calci alle gambe e danne… - QuiNewsFirenze : Tram insanguinato, a bordo un'aggressione - Taty28643058 : RT @saveriolakadima: Ho vinto contro #Facebook e posso dimostrarlo e scriverlo. Il video che loro non volevano postassi, ma subito dopo que… - Lacasespoglia : RT @saveriolakadima: Ho vinto contro #Facebook e posso dimostrarlo e scriverlo. Il video che loro non volevano postassi, ma subito dopo que… -

La ricostruzione della vicenda Gest, la società di gestione della tramvia di, in una nota ha ricostruito la vicenda. "Questa mattina, intorno alle 11.30, c'è stata unaa bordo ...Questa mattina un turista è stato aggredito su un convoglio della tramvia a. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto emerso l'uomo, ... L'sarebbe ...Questa mattina un turista è stato aggredito su un convoglio della tramvia a Firenze. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto ...Macchie di sangue nella Tramvia T1 di Firenze. Un'aggressione e poi la scena non è stata ripulita, lasciando nello sconcerto ...