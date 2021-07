Finalmente oro! Trionfano Cesarini-Rodini Dal canottaggio anche un bronzo

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia è medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne di. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federicae Valentinahanno concluso la loro gara davanti alla Francia e all’Olanda. ”È stata un’emozione incredibile:io non avevo capito niente di quello che era successo, ma ora ‘sono in pace’”. Così ai microfoni di Raisport Federicacommenta la gara. “Sapevamo che - ha aggiunto- sarebbe stata durissima fino alla fine e Federica è stata bravissima nel gestire la gara”. Una dedica speciale alla famiglia di Filippo Mondelli, il canottiere del 4 di coppia morto lo scorso 29 ...

fanpage : È FINALMENTE ORO!?? GRAZIE RAGAZZE ?? #tokyo2020 #giochiolimpici - _EmptySpaces_ : RT @baIaenciaga: DOPO GIORNI DI MEDAGLIE DI BRONZO E ARGENTO FINALMENTE ARRIVA ANCHE L'ORO! RAGAZZE AVETE FATTO UNA RIMONTA PAZZESCA, MAGNI… - _adancingqueen_ : Che nottata raga, 3 medaglie e finalmente il secondo oro ?? #Tokyo2020 - LordKobe : E finalmente un secondo oro, e che oro! #Rowing (con contorno di argento #Swimming ) #Tokyo2020 - Gerardos92 : Tante belle medaglie questa notte tra cui finalmente anche l'oro #GiochiOlimpici #Tokyo2020 -

Sorride anche il medagliere azzurro, che trovail suo secondoe la diciassettesima medaglia. Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?... a questo proposito possiamometterci comodi e lasciare che a parlare sia la vasca, la ... che li aveva messi in fila prendendosi la medaglia d'. Entrambi hanno preso parte alla gara, ma ...Adesso però Valentina non pensa agli esami, e ha in testa solo i Giochi. In nottata ha disputato la finale del duo pesi leggeri dopo aver stabilito con la compagna Federica Cesarini il record del ...TOKYO. Una medaglia d’oro e una di bronzo. Il canottaggio non tradisce le attese e regala le vittorie all’Italia. La medaglia più preziosa arriva al fotofinish in rimonta dal doppio pesi leggeri con V ...