Facebook sta per lanciare i suoi 'occhiali intelligenti' a marchio Ray-Ban (Di giovedì 29 luglio 2021) Il prossimo hardware di Facebook saranno i tanto attesi "occhiali intelligenti" Ray-Ban e la conferma arriva dal CEO Mark Zuckerberg in una conference call. Quando arriveranno questi occhiali non è ancora chiaro: inizialmente con un lancio previsto per il 2021, la pandemia poi ha rallentato i piani della società. "Guardando al futuro, la prossima uscita sarà il lancio dei nostri primi occhiali intelligenti di Ray-Ban in collaborazione con EssilorLuxottica" ha affermato Zuckerberg. "Gli occhiali avranno il loro design iconico e permetteranno di fare molte cose".

