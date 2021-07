Cosa ha detto (davvero) Fauci sui vaccini e sulla variante Delta (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il vaccino è la soluzione più immediata del problema. Dobbiamo fare in modo che si vaccinino”, forse è questo il passaggio più importante del discorso di Anthony Fauci sulla nuova variante Delta. In queste ore è sempre più di moda tra i no-vax il discorso pronunciato da uno dei medici più importanti del mondo nella guerra al Coronovirus, quell’Anthony Fauci che da marzo 2020 è consulente del governo statunitense. Al centro della programmazione con l’avvento di Joe Biden alla Casa Bianca. “Due mesi fa, il livello di virus nelle mucose di un soggetto vaccinato era nettamente inferiore: ora ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il vaccino è la soluzione più immediata del problema. Dobbiamo fare in modo che sino”, forse è questo il passaggio più importante del discorso di Anthonynuova. In queste ore è sempre più di moda tra i no-vax il discorso pronunciato da uno dei medici più importanti del mondo nella guerra al Coronovirus, quell’Anthonyche da marzo 2020 è consulente del governo statunitense. Al centro della programmazione con l’avvento di Joe Biden alla Casa Bianca. “Due mesi fa, il livello di virus nelle mucose di un soggetto vaccinato era nettamente inferiore: ora ...

