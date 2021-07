CIRX | anteprima rallycross Tricolore a Castelletto

Leggi su rallyeslalom

(Di giovedì 29 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Si preannuncia uno spettacolo davvero avvincente in occasione del Round 5 in programma il prossimo weekend alCircuit didi Branduzzo (PV). Il percorso, rispetto al Round 2 è stato leggermente ritoccato e ora è lungo 1.280 m (1.310 m il 1° giro), suddiviso in 70% asfalto e 30% sterrato, con un Joker L'articolo proviene da RS E OLTRE.