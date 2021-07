Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021: Superquark, Benvenuti al Sud, Zona Bianca, dati Auditel e share (Di giovedì 29 luglio 2021) Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021: dati Auditel e share ieri sera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021)Tv28. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv28ieri sera ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Piero Angela, la lotta di Superquark. "News pericolose in rete" dice De Andreis De Andreis: 'Informazioni pericolose in rete' Superquark è ritornato in onda e ogni mercoledì ... Il programma come sempre raggiunge dei buoni ascolti e soprattutto sui social non mancano gli elogi al ...

Francesco Vaia 'Green Pass solo con 2 dosi vaccinali'/ 'Piano per trasporti e scuola' ... pubblicata sull'edizione in edicola oggi, mercoledì 28 luglio 2021, nella quale ha commentato la ...un vero e proprio ' Piano Marshall ' per la scuola e spero proprio che stavolta qualcuno mi ascolti' .

