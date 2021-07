Appendino: “A M5s serve leadership chiara. Ero più a mio agio nel Conte-bis” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Da un anno e mezzo il Movimento è in mezzo al guado e questo inevitabilmente produce delle conseguenze. C’è bisogno di una leadership chiara e di una struttura. Non si può più aspettare oltre, ma per fortuna siamo al dunque” così la sindaca chiara Appendino in un’intervista su La Stampa commenta gli andamenti del Movimento 5 Stelle nazionale e delle ultime vicissitudini che hanno riguardato Grillo e Conte. Per Appendino il movimento ha “fatto bene a entrare in questo esecutivo e penso che sia giusto restarci”, però “non ho difficoltà ad ammettere che mi sentivo molto più a mio ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 luglio 2021) “Da un anno e mezzo il Movimento è in mezzo al guado e questo inevitabilmente produce delle conseguenze. C’è bisogno di unae di una struttura. Non si può più aspettare oltre, ma per fortuna siamo al dunque” così la sindacain un’intervista su La Stampa commenta gli andamenti del Movimento 5 Stelle nazionale e delle ultime vicissitudini che hanno riguardato Grillo e. Peril movimento ha “fatto bene a entrare in questo esecutivo e penso che sia giusto restarci”, però “non ho difficoltà ad ammettere che mi sentivo molto più a mio ...

