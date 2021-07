Abandoned | l' app Realtime Experience è finalmente disponibile al pre-load su PS5

(Di giovedì 29 luglio 2021), uno dei titoli più rumoreggiati degli ultimi mesi, ci ha finora dato ben pochi elementi tangibili per decifrarne la vera natura: tra voci di corridoio, suggestioni e smentite continue, l'hype che circonda il gioco è andato completamente fuori controllo nel corso del tempo, portando alcuni utenti a formulare teorie tra le più fantasiose ed elaborate di sempre ed altri a non poterne più della fumosità che caratterizza l'intera operazione. Dopo l'annuncio che il titolo sarebbe stato presentato tramite un'applicazione per PS5, anch'essa dalle caratteristiche poco chiare e rinviata all'ultimo, oggi sonoiniziati i pre-...

Dunque cosa si nasconde davvero dietro ade a Realtime Experience ? L'attesa non è mai stata così fremente. L'è già disponibile in pre - loading in alcune zone del mondo, e stando a ...Per adesso disappiamo che il reveal verrà fatto il 10 agosto e che dal 29 luglio i fan possono già prescaricare l'legata al trailer. Secondo le ultime ...L'applicazione 'The Realtime Experience' di Abandoned è finalmente disponibile al preload su PlayStation 5 in tutto il mondo.Ennesimo rocambolesco aggiornamento legato ad Abandoned, il titolo survival-horror indipendente sviluppato dallo studio Blue Box Game Studios e atteso non si sa quando su PlayStation 5. Pre-caricament ...