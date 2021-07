Traffico Roma del 28-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Luceverdevetro Vanti dalla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchi non molte le novità da loro alè particolarmente intenso in direzione del centro abbiamo rallentamenti con cui un po’ su tutte le solari in entrata in città naturalmente sulla Flaminia Qui ci sono code a tratti tra Labaro al bivio di Tor di Quinto quello anche sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe Per quanto riguarda il raccordo anulare ci sono con una mente in carreggiata interna tra le uscite Casilina Ardeatina code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila a partire dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti sino alla tangenziale est in ...