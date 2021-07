(Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Mattinata ricca di emozioni e due medaglie di bronzo per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'ultima impresa la firma la squadra diazzurra che ha battuto l'Ungheria 45-43 e si è qualificata per la finale. Dalla scherma italiana arriverà quindi un'altra medaglia, oro o argento. Berrè, Curatoli e Montano hanno vinto il loro assalto 45-43 con uno strepitoso ultimo assalto di Curatoli contro il tre volte campione olimpico, l'ungherese Aron. Al Tokyo Acquatics Centre è Federico Burdisso a salire sul podio: il nuotatore lombardo non delude le attese e chiude al terzo posto la finale dei 200 farfalla, sconfitto solo dall'imbattile ungherese Kristof Milak e dal ...

Advertising

lapatty_dan : RT @Agenzia_Italia: Sciabola da urlo, boxe nella storia - Agenzia_Italia : Sciabola da urlo, boxe nella storia - mitrandirr : Meravigliosa prestazione della sciabola, grandissimi, da urlo #sciabola #GiochiOlimpici - comevspeaktome : Sto vedendo la sciabola e la coreana sta urlando come una pazza, adesso urlo io per il torcicollo - 1908TheBestYear : Urlo strozzato, ma va bene così. Prima medaglia conquistata! ???? #Samele #Sciabola #Tokyo2020 #TokyoOlympics #ItaliaTeam -

Ultime Notizie dalla rete : Sciabola urlo

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... almeno non dopo aver perso il suo incontro dicon l'ungherese Anna Marton , al primo ... Scontato il sì, con tanto didi gioia, abbraccio e bacio, come si vede dal video rilanciato da Cnn, ...Alla ripresa, immediata stoccata di Isola eliberatorio delle azzurre. Per la scherma italiana si tratta della terza medaglia dopo gli argenti di Luigi Samele nellae Daniele Garozzo ...Irma Testa sarà la prima donna a prendere una medaglia azzzurra nel pugilato femminile. E dalla scherma italiana arriverà quindi un'altra medaglia, oro o argento ...TOKYO – Aldo Montano nella leggenda delle Olimpiadi. A 42 anni, alla quinta edizione dei Giochi, trascina l’Italia nella finale della sciabola a squadre. Alle 19,30 locali (12,30 in Italia) cercherà c ...