Rick Aiello è morto a 65 anni | l' attore aveva recitato con il padre in Fa' la cosa giusta

nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 a New York: l'attore, che recitò insieme a Spike Lee in Fa' la cosa giusta, ha perso la vita a causa di un cancro al pancreas.

L'attore statunitense, figlio del grande attore italoamericano Danny(1933 - 2019), è morto in seguito ad un tumore al pancreas lunedì 26 luglio in un ospedale di Warwick, nello stato di New York, all'...Rick Aiello è morto nella giornata di luned' 26 luglio all'età di 65 anni a causa di un cancro, l'attore aveva fatto parte del cast di Fa' la cosa giusta. Rick Aiello è morto all'età di 65 anni nella ...Aveva 65 anni, era malato di un tumore al pancreas, la stessa malattia che nel 2010 portò via il fratello attore Danny III ...