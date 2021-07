Per i ragazzi tra i 12 e 17 anni via libera al vaccino Moderna (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Moderna (Spikevax) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Secondo la Commissione tecnico scientifica, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Spikevax viene somministrato con 2 iniezioni nel braccio, a distanza di 4 settimane (28 giorni) l’una dall’altra. Il vaccino Pfizer era stato approvato per la stessa fascia d’età già a maggio. Ora Pfizer e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del(Spikevax) per la fascia di età tra i 12 e i 17, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Secondo la Commissione tecnico scientifica, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza delanche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Spikevax viene somministrato con 2 iniezioni nel braccio, a distanza di 4 settimane (28 giorni) l’una dall’altra. IlPfizer era stato approvato per la stessa fascia d’età già a maggio. Ora Pfizer e ...

Advertising

Eurosport_IT : 12 medaglie in 4 giorni: fuori dalla Top 10 ma sesti per numero di medaglie complessive. Forza ragazzi, andiamo a p… - ItaliaViva : Dobbiamo educare le ragazze e i ragazzi a credere nella politica e in questo senso #ControCorrente è un inno d'amor… - Ettore_Rosato : La #scuola deve aprire, ragazzi ci devono poter stare per un anno perché, lo abbiamo visto anche dai dati invalsi,… - clemgin : La piazza della #stazioneTermini piena di ragazzi per vaccino, mai vista una cosa del genere. E scoprire che siamo… - Daniela14651266 : RT @SimoneAlliva: #ddlZan #Salvini edition: 'Tenere ciò che di buono contiene aumentar le pene per chi aggredisce due ragazzi che si amano… -