Palermo, i genitori di Ariele morta a 11 anni: «Non siamo no-vax, ma avremmo dovuto vaccinarci prima» (Di mercoledì 28 luglio 2021) La variante Delta ha ucciso una bambina di 11 anni a Palermo. Ariele ha lottato per 16 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo in Sicilia.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021) La variante Delta ha ucciso una bambina di 11ha lottato per 16 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo in Sicilia....

Advertising

riotta : Morire di Covid a 11 anni nella mia città con genitori seguaci di medicine fasulle e perniciose - Adnkronos : #VarianteDelta, morta a Palermo 11enne contagiata da sorella. I genitori della piccola, che soffriva di una malatti… - Corriere : Palermo, muore per Covid a 11 anni. Musumeci: «Genitori no vax». Ma la madre lo smentisce - La7tv : #la7retweet Palermo, morta una bambina di 11 anni per Covid: affetta da una rara malattia metabolica, sarebbe stata… - SamGibili1 : RT @Guido44895392: Scrivere che la bambina è stata contagiata dalla sorella e che i genitori non erano vaccinati e positivi al COVID cosa s… -