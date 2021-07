Ora è anche ufficiale: Hetemaj alla Reggina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arriva l’ufficialità da parte del club calabrese: Perparim Hetemaj è un giocatore della Reggina. Come vi avevamo anticipato tre giorni fa, gli accordi tra il giocatore ed il club amaranto erano stati trovati. Svincolatosi dal Benevento, squadra in cui ha militato negli ultimi due anni ed in cui ha totalizzato 65 presenza e fornito 3 assist, si lega al club del presiddente Luca Gallo fino al 30 giugno 2022. Questa la nota del club calabrese: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Perparim Hetemaj. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arriva l’ufficialità da parte del club calabrese: Perparimè un giocatore della. Come vi avevamo anticipato tre giorni fa, gli accordi tra il giocatore ed il club amaranto erano stati trovati. Svincolatosi dal Benevento, squadra in cui ha militato negli ultimi due anni ed in cui ha totalizzato 65 presenza e fornito 3 assist, si lega al club del presiddente Luca Gallo fino al 30 giugno 2022. Questa la nota del club calabrese: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Perparim. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche TikTok annuncia nuove funzioni per le dirette Ora quest'esperienza si arricchirà di altre funzionalità come la possibilità di andare in diretta ... Per gli spettatori TikTok ha aggiunto anche nuovi strumenti di scoperta e visualizzazione. Gli ...

La seconda stagione di Ted Lasso non delude le aspettative ... anche se il pubblico non è arrivato immediatamente ad amarla, scoprendola pian piano grazie al passaparola convinto dei suoi tifosi più sfegatati (e ora rendendo il debutto della seconda stagione il ...

Green pass ora anche sull'app e validità estesa a 270 giorni LaVoce del popolo Fede Pellegrini story: mai nessuno come lei nella storia del nuoto femminile La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato di 180 medaglie, e un futuro che la vedrà ancora protagonista, magari in altri campi ...

Giustizia, vertice partiti-Cartabia. Salvini: “Accettiamo proposte da Draghi, non da M5s”. Conte: “Politica decide priorità? Norma critica” Ore decisive per la trattativa tra partiti e Governo sulla riforma del processo penale. In corso in via Arenula, al ministero della Giustizia, c’è un incontro tra la ministra Marta Cartabia e i rappre ...

