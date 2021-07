No green pass | Patuanelli | “Lega in piazza segnale devastante”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Totalmente sbagliata la partecipazione dellanellano vax di stasera. Non ci si rende conto di quanto stiamo ancora oggi rischiando la recrudescenza della pandemia e dello sforzo del Governo nell’introdurre misure che possano consentire di lasciare aperte le attività produttive”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo dezione del M5S, Stefano, in riferimento alla fiaccolata contro ilche si è svolta questa sera a Roma adel Popolo alla presenza di alcuni esponenti leghisti. “A scendere in...

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull'uso distorto e discriminatorio da parte dell'Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s…

misura dittatoriale' oppure 'Noi siamo gli yes freedom' . Sono questi gli slogan che hanno aperto le manifestazioni "no" organizzate in 12 città italiane. I manifestanti sono ...Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione del M5S, Stefano Patuanelli, in riferimento alla fiaccolata contro ilche si è svolta questa sera a Roma a piazza del Popolo ...Con una comunicazione ai 330 dipendenti e ai fornitori dell'azienda mantovana il presidente Fernando Sarzi ha indicato i rischi di una non vaccinazione. Ma il percorso è ancora lungo e coinvolgerà Rsu ...Il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Treni, navi e aerei. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei ministri, ma al termine dell’incontro tra Salvini e Draghi ...