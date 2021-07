Morto Joey Jordison, si è spento nel sonno a 46 anni. È stato uno dei batteristi più influenti di sempre (Di mercoledì 28 luglio 2021) È Morto Joey Jordison, batterista e fondatore degli Slipknot (e non solo), band heavy metal famosissima in tutto il mondo. Il musicista aveva 46 anni e si è spento nel sonno, da anni lottava contro un brutto male che lo aveva costretto a lasciare la band nel 2013. Morto Joey Jordison batterista e fondatore degli Slipknot A dare l’annuncio della prematura morte di Joey Jordison è stata la famiglia con un comunicato rilasciato a Rolling Stones, e ripreso dalle testate giornalistiche ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) È, batterista e fondatore degli Slipknot (e non solo), band heavy metal famosissima in tutto il mondo. Il musicista aveva 46e si ènel, dalottava contro un brutto male che lo aveva costretto a lasciare la band nel 2013.batterista e fondatore degli Slipknot A dare l’annuncio della prematura morte diè stata la famiglia con un comunicato rilasciato a Rolling Stones, e ripreso dalle testate giornalistiche ...

