Moderna | vaccino per 12-17enni | via libera dall' Aifa

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino, Moderna e Pfizer ampliano studi a bimbi tra 5 e 11 anni #covid - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - RaiNews : #coronavirus #covid19 Il #vaccino Oravax 'prende di mira tre proteine strutturali del coronavirus, a differenza del… - ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - CamyGaly : RT @rtl1025: ?? Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di #AIFA ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (#M… -

Ultime Notizie dalla rete : Moderna vaccino

ECONOMIA, EMA: ok a over 12 anni LA NOTAa fascia 12 - 17 anni, ok dell'Ema:... I DATI Giovani positivi al virus, contagi in aumento. I virologi:... L'ESPERTO Il ..."La Food and Drug Administration - riporta il 'New York Times' - ha indicato a Pfizer - BioNTech eche le dimensioni e la portata dei loro studi sulin età pediatrica erano inadeguate ...Per la Cts il vaccino Spikevax è sicuro ed efficace anche negli adolescenti. Sono due ora i prodotti approvati dai 12 ai 17 anni ...Secondo la commissione scientifica i dati dimostrano l'efficacia e la sicurezza del siero anche per i giovanissimi ...