Inter | Raiola propone un giocatore della Juventus

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Minoall’un calciatore. Stando a quanto rivelato da Sportmediaset, il procuratore avrebbe proposto ai nerazzurri Federico Bernardeschi, in uscita dai bianconeri. Il contratto del neo campione d’Europa, infatti, è in scadenza nel 2022 evorrebbe approfittare di questa sessione di mercato per non portarlo in scadenza, dato che il rinnovo sembra abbastanza lontano. Da non escludere, inoltre, anche la possibilità di uno scambio con il Milan: Romagnoli alla Juve e Bernardeschi ai rossoneri. Potrebbeessarti anche: Napoli, ...

Advertising

interchannel_ic : #Calciomercato #SM - #Raiola vuole portare all'#Inter Federico #Bernardeschi - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @Federic01996 @tw_fyvry… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: • La #Roma ha contatti frequenti con #PSVEindhoven e Mino #Raiola per Mohamed #Ihattaren, base di partenza della trattativa… - interliveit : ??Su #deVrij anche l'#AtleticoMadrid: l'#Inter valuterebbe l'olandese sui 40 milioni di euro #Calciomercato - juvinsight : • La #Roma ha contatti frequenti con #PSVEindhoven e Mino #Raiola per Mohamed #Ihattaren, base di partenza della tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Raiola

...uno dei due agenti ( Botines e Mino, rispettivamente per lo spagnolo e l'olandese) riescano nell'impresa di convincere i club a lasciar partire i propri calciatori alle condizioni dell'. ...NIENTE ESBORSI - L'ha chiarito sia ad Alberto Botines , agente del laterale spagnolo, che a Mino, procuratore dell'esterno olandese, che non c'è alcuna possibilità, ad oggi, di chiudere ...Calciomercato Inter, il punto sulla fascia destra. Dumfries e Bellerin: i nerazzurri lavorano con gli agenti. Ecco la situazione ...L’addio di un titolarissimo dell’ Inter per fare una super plusvalenza. La strategia di mercato del club nerazzurra non cambia: prima le operazioni in uscita e poi quelle in entrata per puntellare la ...