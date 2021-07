Inter | non solo Nandez | si lavora a Bellerin Oriali | sarà addio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 luglio 2021 " Fase calda per il mercato dell', anche se non c'è per il momento l'acuto finale sulle operazioni più stringenti. Due i fronti da analizzare nel profondo: oltre a Nahitan ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter non

TUTTO mercato WEB

Due i fronti da analizzare nel profondo: oltre a Nahitan Nandez, l'ha mollato la pista Hector Bellerin , che ha già accettato la possibile futura destinazione. L'agente di Bellerin al ...Anche Juve ,e Lazioha ancora acquistato nessuno. La crisi ha colpito tutti. Insigne ? De Laurentiispuò fare uno sforzo economico, questo è chiaro. Bisogna che il ragazzo ed il ...Non arrivano buone notizie per l'Inter e soprattutto per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è stato infatti sottoposto nella giornata di oggi ad una risonanza magnetica dopo un trauma d ...La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime due giornate di campionato. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo ...