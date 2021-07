I ritardi sulle riforme del ministro finto proletario (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non c’è fretta. Per la riforma degli ammortizzatori sociali si può aspettare ancora un po’. La data del 31 luglio se l’era scritta in agenda, con diligenza, il ministro Andrea Orlando. A ridosso della scadenza ci ha ripensato. Solo i cretini non cambiano idea. Peccato che quello che poteva essere un punto d’orgoglio diventi una incertezza perenne. Quanti sono i datori di lavoro che hanno in scadenza la cassa integrazione per qualche loro dipendente? E quanti vorrebbero pianificare in queste settimane d’estate, con lo scrupolo del pater familias, la migliore organizzazione del lavoro dei loro collaboratori per autunno e approntare i bilanci delle proprie aziende? Beh, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non c’è fretta. Per la riforma degli ammortizzatori sociali si può aspettare ancora un po’. La data del 31 luglio se l’era scritta in agenda, con diligenza, ilAndrea Orlando. A ridosso della scadenza ci ha ripensato. Solo i cretini non cambiano idea. Peccato che quello che poteva essere un punto d’orgoglio diventi una incertezza perenne. Quanti sono i datori di lavoro che hanno in scadenza la cassa integrazione per qualche loro dipendente? E quanti vorrebbero pianificare in queste settimane d’estate, con lo scrupolo del pater familias, la migliore organizzazione del lavoro dei loro collaboratori per autunno e approntare i bilanci delle proprie aziende? Beh, ...

