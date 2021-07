Giustizia, green pass e scuola: resta alta la tensione nel governo (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Non accenna a placarsi la tensione nel governo e nella maggioranza sui temi sul tavolo che precedono l'entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Draghi ha rinviato la riforma della concorrenza che dovrebbe slittare a settembre anche per non mettere troppa carne al fuoco ma ci sono ancora diversi fronti aperti. Giovedì in Consiglio dei ministri è previsto, secondo quanto si apprende, l'approdo dei decreti sulla scuola e sui trasporti che dovrebbe estendere l'utilizzo del green pass ai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sull'obbligo che il personale e i professori siano ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - Non accenna a placarsi lanele nella maggioranza sui temi sul tavolo che precedono l'entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Draghi ha rinviato la riforma della concorrenza che dovrebbe slittare a settembre anche per non mettere troppa carne al fuoco ma ci sono ancora diversi fronti aperti. Giovedì in Consiglio dei ministri è previsto, secondo quanto si apprende, l'approdo dei decreti sullae sui trasporti che dovrebbe estendere l'utilizzo delai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sull'obbligo che il personale e i professori siano ...

Advertising

Azione_it : Sì al Green Pass, il pieno sostegno alla riforma Giustizia, la triste eredità del governo giallo-verde, l'emergenza… - HuffPostItalia : In un colpo solo Draghi mette al sicuro Green pass e giustizia - NicolaPorro : #Greenpass, #DdlZan e giustizia: dallo 'spazio', @GcristianoD ci racconta 3 casi di idiozia italiana ?? - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Giustizia, green pass e scuola: estate ad alta tensione per il governo Draghi - Affaritaliani : Giustizia, green pass e scuola: estate ad alta tensione per il governo Draghi -