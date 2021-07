Giustizia: diffamazione a Cuffaro, Corte appello Palermo conferma condanna a ex pm Di Pietro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado nei confronti dell'ex pm Antonio Di Pietro accusato di diffamazione ai danni dell'ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro. Ne danno notizia i siti Blog Sicilia e Live Sicilia. L'ex pm di “mani pulite” nel 2009 aveva linkato un video su Youtube intitolato “Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone”, che riproponeva uno spezzone della celebre staffetta televisiva sul “Maurizio Costanzo Show-Samarcanda” del 26 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021), 28 lug. (Adnkronos) - Ladidihato lain primo grado nei confronti dell'ex pm Antonio Diaccusato diai danni dell'ex presidente della Regione Siciliana Totò. Ne danno notizia i siti Blog Sicilia e Live Sicilia. L'ex pm di “mani pulite” nel 2009 aveva linkato un video su Youtube intitolato “Totòaggredisce Giovanni Falcone”, che riproponeva uno spezzone della celebre staffetta televisiva sul “Maurizio Costanzo Show-Samarcanda” del 26 ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: diffamazione a Cuffaro, Corte appello Palermo conferma condanna a ex pm Di Pietro... - silvio_garofalo : #Travaglio ritiene di avere competenza giuridica e in tema di giustizia perché ha subìto alcuni processi (e talune… - AntonioMuzzioli : @EBoffano Otto elegante! Travaglio, invece, avendo 11 condanne per diffamazione, ti giustizia, economia e vaccini se ne intende! - saggdiesel : @RFeragalli @Sem_ur Con 11 condanne per diffamazione si vede che il Travaglio e' competente sulla giustizia?? - SurrexitVere : @zerofollowers9 @RedRonnie @RobertoBurioni @annalisareds @MyUniSR @azangrillo @fabfazio @NicolaPorro… -