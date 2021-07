"È stato tolto di mezzo": la morte di De Donno scatena i social (Di mercoledì 28 luglio 2021) La morte di Giuseppe De Donno ha sollevato tantissimi interrogativi nel popolo dei social network: i commenti alludono all’istigazione al suicidio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladi Giuseppe Deha sollevato tantissimi interrogativi nel popolo deinetwork: i commenti alludono all’istigazione al suicidio

Advertising

caterinacorda1 : RT @BarbaraRaval: NON CI CREDO AL SUICIDIO. NON CI CREDO. #DeDonno è stato un grande e per questo è stato perseguitato. Adesso è morto.… - guig73 : RT @RadioSavana: Tragedia a Mantova, pneumologo Giuseppe De Donno si è tolto la vita impiccandosi. Medico simbolo della battaglia per plasm… - Nonnepossopi1 : RT @RadioSavana: Tragedia a Mantova, pneumologo Giuseppe De Donno si è tolto la vita impiccandosi. Medico simbolo della battaglia per plasm… - TinkerTitty : RT @RadioSavana: Tragedia a Mantova, pneumologo Giuseppe De Donno si è tolto la vita impiccandosi. Medico simbolo della battaglia per plasm… - Eugenio85428611 : RT @BarbaraRaval: NON CI CREDO AL SUICIDIO. NON CI CREDO. #DeDonno è stato un grande e per questo è stato perseguitato. Adesso è morto.… -