Covid, in Gb contagi tornano a crescere dopo 7 giorni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Gran Bretagna 27.734 nuovi casi di coronavirus e 91 decessi. Il dato mette fine ai sette giorni consecutivi di calo di contagi – ieri le nuove infezioni erano 23.511 – ma rimane comunque sotto la soglia dei 30mila per il quarto giorno di fila. Esattamente una settimana fa i contagi di Covid-19 erano 44.104 e i morti 73, ricorda la Bbc. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

