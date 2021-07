Covid, 11enne morta a Palermo. La madre: “Non siamo no vax. Non abbiamo fatto in tempo a vaccinarci” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio di istruzione in Spagna, la bambina di 11 anni morta nell’ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un’infezione da variante Delta da Covid. Ariele soffriva di una malattia metabolica rara e, secondo i medici, la variante Delta Covid, che è fortemente contagiosa, sarebbe stata determinante nell’aggravare il quadro clinico della piccola che era già molto delicato. La famiglia della bambina non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aveva ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio di istruzione in Spagna, la bambina di 11 anninell’ospedale Di Cristina diper i postumi di un’infezione da variante Delta da. Ariele soffriva di una malattia metabolica rara e, secondo i medici, la variante Delta, che è fortemente contagiosa, sarebbe stata determinante nell’aggravare il quadro clinico della piccola che era già molto delicato. La famiglia della bambina non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aveva ...

Advertising

Adnkronos : #VarianteDelta, morta a Palermo 11enne contagiata da sorella. I genitori della piccola, che soffriva di una malatti… - QdSit : Le parole del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Civico, Salvatore Requirez, sulla morte, ieri nel nosoco… - Guido44895392 : Scrivere che la bambina è stata contagiata dalla sorella e che i genitori non erano vaccinati e positivi al COVID c… - sindelicato : RT @ItaliaViva: Covid: morta 11enne, la sua famiglia non era vaccinata - @davidefaraone - ilSicilia : #Cronaca #Covid Morte 11enne per covid, il cordoglio del direttore sanitario del Civico -