Concorso Comune di Roma, l’assessore risponde: ecco quando escono le graduatorie (Di mercoledì 28 luglio 2021) Concorso al Comune di Roma, ormai siamo al rush finale. C’è ansia tra i 136 mila candidati che stanno partecipando alle prove di selezione. Chi ha già effettuato la prova ed è risultato idoneo, non conoscendo la propria posizione in graduatoria non sa se potrà andare avanti oppure no. Per fare chiarezza ha quindi risposto l’assessore capitolino alle Risorse Umane Antonio De Santis attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Concorso Comune di Roma: quando escono le graduatorie “In questi giorni sto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021)aldi, ormai siamo al rush finale. C’è ansia tra i 136 mila candidati che stanno partecipando alle prove di selezione. Chi ha già effettuato la prova ed è risultato idoneo, non conoscendo la propria posizione in graduatoria non sa se potrà andare avanti oppure no. Per fare chiarezza ha quindi rispostocapitolino alle Risorse Umane Antonio De Santis attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook.dile“In questi giorni sto ...

CorriereCitta : Concorso Comune di Roma, l’assessore risponde: ecco quando escono le graduatorie - piepol49 : RT @ComuneMI: Vuoi lavorare nei servizi informativi? Partecipa al concorso pubblico del Comune per sei posti a tempo indeterminato da istr… - marcofromsicily : RT @ComuneMI: Vuoi lavorare nei servizi informativi? Partecipa al concorso pubblico del Comune per sei posti a tempo indeterminato da istr… - ComuneMI : Vuoi lavorare nei servizi informativi? Partecipa al concorso pubblico del Comune per sei posti a tempo indetermina… - leone52641 : RT @paolorm2012: Concorso al Comune di Roma, ci sono le date: sarà un’unica prova scritta digitale -