Cattelan in Rai: Festival di Sanremo ed Eurovision nel suo futuro? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Uno scatto pubblicato su Instagram lascia poco spazio per i dubbi: Alessandro Cattelan è sbarcato in Rai. Quali progetti lo attendono? Alessandro Cattelan (GettyImages)Una carriera poliedrica già molto fortunata quella di Alessandro Cattelan. Il successo arriva prestissimo per il conduttore televisivo e radiofonico, e passa anche per le ambizioni letterarie e il calcio. Dopo il sofferto addio a Sky e X-Factor alla fine del 2020, il futuro del ragazzo di Tortona diventato un pilastro dello spettacolo sembrava nebuloso. Ora qualcosa si muove. Anzi, più di qualcosa. Tra Rai e Cattelan è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Uno scatto pubblicato su Instagram lascia poco spazio per i dubbi: Alessandroè sbarcato in Rai. Quali progetti lo attendono? Alessandro(GettyImages)Una carriera poliedrica già molto fortunata quella di Alessandro. Il successo arriva prestissimo per il conduttore televisivo e radiofonico, e passa anche per le ambizioni letterarie e il calcio. Dopo il sofferto addio a Sky e X-Factor alla fine del 2020, ildel ragazzo di Tortona diventato un pilastro dello spettacolo sembrava nebuloso. Ora qualcosa si muove. Anzi, più di qualcosa. Tra Rai eè ...

Advertising

news_bz : ?? Colpo della #Rai che porta nella sua scuderia Alessandro Cattelan Festival di Sanremo in vista? @alecattelan… - _______unagi : @FabPec53 Sì può essere che Amadeus faccia il terzo anno e poi nel 2023 passa a Cattelan. Intanto nel 2022 gli affi… - carotelevip : In questa foto c'è una parte significativa della speranza che ripongo in una Rai che non ha paura di cambiare risch… - athalfuns95 : Il Tg olimpico che fanno la sera su Rai2 purtroppo è in pieno stile Rai, vorrebbe parlare ai giovani ma è obsoleto.… - sabry_vet : @MikyS03 @tvblogit @tusiquevales_it @WittyTV @BettinaSoldati @QuiMediaset_it @MediasetPlay Bravi a contrastare… -