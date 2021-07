(Di mercoledì 28 luglio 2021) Torino,28 lug. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo, nonostante le voci di mercato su un possibile addio alla Juventus non si siano ancora placate del tutto, lavora con impegno alla Continassa pronto a vivere la sua quarta stagione in bianconero. "dial", ha scritto CR7 come didascalia a una foto che lo ritrae durante l'allenamento.

Advertising

Gazzetta_it : Da Dybala e CR7 a Pjanic e Sarri: tutti i messaggi, più o meno nascosti, di Allegri - TV7Benevento : Calcio: CR7, 'felice di tornare al lavoro'... - Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, ecco la #Ronaldo Cam: l'allenamento di CR7 - 3nrique82 : RT @CorSport: #Juve, ecco la #Ronaldo Cam: l'allenamento di CR7 - CorSport : #Juve, ecco la #Ronaldo Cam: l'allenamento di CR7 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio CR7

Archiviate le vacanze prolungate per gli Europei,ha dunque ripreso al meglio la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri, che ieri si è detto felice di averlo ritrovato.Archiviate le vacanze prolungate per gli Europei ,ha dunque ripreso al meglio la preparazione agli ordini del 'nuovo' tecnico Massimiliano Allegri , che ieri in conferenza stampa si è detto ...Torino,28 lug. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo, nonostante le voci di mercato su un possibile addio alla Juventus non si siano ancora placate del ...Cristiano Ronaldo torna a parlare sui social a quattro giorni dal suo rientro a Torino. "Felice di tornare al lavoro", scrive il portoghese su Instagram, commentando una foto che lo ritrae in biancone ...