Un Agente della Polstrada di 36 anni è morto, in servizio, mentre aiutava un automobilista in panne. un'auto lo ha travolto in pieno, uccidendolo sul colpo Stava dando una mano ad un automobilista rimasto in panne che aveva forato quando è stato travolto mortalmente da un'auto. La vittima è un poliziotto, deceduto a causa delle

Ultime Notizie dalla rete : Agente ferma Agente si ferma per aiutare un automobilista: travolto e ucciso da un'auto La vittima è un agente della polizia stradale di Siniscola che stava svolgendo il suo lavoro, ovvero prestare soccorso ad una persona in difficoltà su quel tratto stradale; ma improvvisamente si è ...

Tragedia a Nuoro: si ferma per un soccorso, il poliziotto muore investito da un'auto Un'agente della polizia stradale è morto, travolto da un furgone, stamane nel Nuorese, sulla strada statale 131 Dcn nel territorio di Posanda. Marino Terrezza, 38 anni, originario di Cassino ma residente ...

Posada, agente della stradale travolto e ucciso sulla 131dcn La Nuova Sardegna Agente si ferma per aiutare un automobilista: travolto e ucciso da un’auto Un agente della Polstrada di 36 anni è morto, in servizio, mentre aiutava un automobilista in panne. Un furgone lo ha travolto in pieno, uccidendolo sul colpo ...

Si ferma ad aiutare un…" Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in servizio, questa mattina verso le 8, lungo la statale 131… Leggi ...

