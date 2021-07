Voghera | spunta un nuovo video | l’assessore Adriatici con un testimone “Hai visto che stava per darmi un calcio in testa?”

Corriere : Voghera, spunta un nuovo video: il dialogo tra l’assessore Adriatici e un testimone subito dopo lo sparo - rachy2123 : RT @Corriere: Voghera, spunta un nuovo video: il dialogo tra l’assessore Adriatici e un testimone sub... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Omicidio Voghera, spunta un nuovo video: l’assessore Adriatici con un testimone - max_goofy68 : RT @Corriere: Omicidio Voghera, spunta un nuovo video: l’assessore Adriatici con un testimone - Corriere : Omicidio Voghera, spunta un nuovo video: l’assessore Adriatici con un testimone -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera spunta

Nuovi elementi emergono sul caso della morte del marocchino di 39 anni Youns El Boussettaui raggiunto da un colpo di pistola dall'assessore alla Sicurezza di, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici. Un nuovo video mostra i minuti successivi alla lite tra i due e allo sparo. Lo ha diffuso LaPresse e mostra il leghista che parla con un testimone: '...... Adriatici trasferito in una località segreta Assessore "sceriffo" dispara e uccide un 39enne,il testimone: "Ha preso la mira" Omicidioun video in cui si vede il ...Un video girato martedì 20 luglio scorso, e recuperato in esclusiva da LaPresse, mostra il piazzale antistante il Bar Ligure di piazza Meardi a Voghera, dove poco prima l’assessore alla Sicurezza, Mas ...A quel punto, mentre era sdraiato, ha estratto la pistola dal fianco e gli ha sparato un colpo a sangue freddo». La vittima sarebbe corsa via con la mano sulla pancia, per poi cadere a terra e morire ...