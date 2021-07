Viveva troppo all'occidentale, presa a colpi di cacciavite dal marito: il tunisino condannato per tentato omicidio (Di martedì 27 luglio 2021) ANCONA - Sette anni e otto mesi di reclusione per aver colpito violentemente la moglie alla schiena con un cacciavite al culmine di una lite domestica. È la condanna rifilata dal collegio penale a un ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 luglio 2021) ANCONA - Sette anni e otto mesi di reclusione per averto violentemente la moglie alla schiena con unal culmine di una lite domestica. È la condanna rifilata dal collegio penale a un ...

