Stefano al veleno contro Manuela: “Vado a casa e trovo una strega” (Di martedì 27 luglio 2021) Francamente non riusciamo a capire la coppia composta da Manuela e Stefano. Ed è probabile che non cambieremo idea nemmeno stasera, quando andrà in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021. Intanto, durante l’appuntamento di ieri sera, abbiamo assistito all’ennesimo festival di insulti di Stefano nei confronti della propria fidanzata. “Vado a casa e trovo una strega, con lei non ho mai fatto nulla di che, si lamenta sempre, è un’immatura, per questo mi trovo con quelle più grandi”. Come se un tradimento fosse nulla, chiaro. Ma questo non ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021) Francamente non riusciamo a capire la coppia composta da. Ed è probabile che non cambieremo idea nemmeno stasera, quando andrà in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021. Intanto, durante l’appuntamento di ieri sera, abbiamo assistito all’ennesimo festival di insulti dinei confronti della propria fidanzata. “una, con lei non ho mai fatto nulla di che, si lamenta sempre, è un’immatura, per questo micon quelle più grandi”. Come se un tradimento fosse nulla, chiaro. Ma questo non ...

