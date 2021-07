Sembra un errore ma non lo è. Il dettaglio sulla divisa delle ginnaste olandesi (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi non sono soltanto una competizione sportiva, ma anche un grande momento di unione. A dimostrarlo è “l’errore” sulla divisa delle ginnaste olandesi: le atlete hanno gareggiato questa domenica con un messaggio in giapponese scritto sulla tuta. Un dettaglio, un omaggio al Paese ospitante di questi Giochi molto speciali, svoltisi nel nel mezzo di una pandemia. Le uniformi nere, bianche e arancioni avevano il messaggio ”? ? ?”, la parola giapponese che indica i Paesi Bassi. Ogni lettera arancione era ornata di strass, quindi ben visibile. Il team ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Le Olimpiadi non sono soltanto una competizione sportiva, ma anche un grande momento di unione. A dimostrarlo è “l’: le atlete hanno gareggiato questa domenica con un messaggio in giapponese scrittotuta. Un, un omaggio al Paese ospitante di questi Giochi molto speciali, svoltisi nel nel mezzo di una pandemia. Le uniformi nere, bianche e arancioni avevano il messaggio ”? ? ?”, la parola giapponese che indica i Paesi Bassi. Ogni lettera arancione era ornata di strass, quindi ben visibile. Il team ...

