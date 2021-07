Selvaggia Lucarelli contro i manifestanti anti-Green Pass: il web si spacca (Di martedì 27 luglio 2021) Sulla scia delle manifestazioni nelle principali piazze d’Italia, sul nuovo Dpcm che introduce Il Green Pass come certificazione d’idoneità a determinati servizi, eventi e attività, Selvaggia Lucarelli è tornata a dividere il popolo del web schierandosi a favore del discusso provvedimento. La blogger, in una serie di interventi condivisi via social, si è in più occasioni detta favorevole alla campagna vaccinale anti-Covid 19 , dividendo quindi l’opinione del web. E anche a fronte delle polemiche in corso anti-Green Pass, la Lucarelli ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021) Sulla scia delle manifestazioni nelle principali piazze d’Italia, sul nuovo Dpcm che introduce Ilcome certificazione d’idoneità a determinati servizi, eventi e attività,è tornata a dividere il popolo del web schierandosi a favore del discusso provvedimento. La blogger, in una serie di interventi condivisi via social, si è in più occasioni detta favorevole alla campagna vaccinale-Covid 19 , dividendo quindi l’opinione del web. E anche a fronte delle polemiche in corso, laha ...

