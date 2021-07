Scuole chiuse in Campania, De Luca avverte: «Per riaprire bisogna vaccinare l'80% degli studenti» (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, incalza sulla necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione scolastica per riaprire le Scuole in presenza. «Nonostante siano... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatore della, Vincenzo De, incalza sulla necessità dialmeno l'80% della popolazione scolastica perlein presenza. «Nonostante siano...

