Rally del FVG – Alpi Orientali Historic | aperte le iscrizioni

Leggi su udine20

(Di martedì 27 luglio 2021), dalla giornata di ieri per il 56°del Friuli Venezia Giulia e per il 25°, organizzati dalla Scuderia Friuli Acu ed in programma sabato 21 e domenica 22 agosto. Periodo che si allungherà sino all’11 agosto. La gara sarà il quinto appuntamento del Campionato Italiano WRC (CIWRC), il sesto del Tricolore per auto storiche (CIRAS), valida anche per la MitropaCup (quinta gara), per la Central Europe Zone (CEZ) e quarta tappa della Coppadi IV zona (CRZ), ma soprattutto andrà ...