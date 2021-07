Olimpiadi, i 25 titoli in palio mercoledì 28 luglio: gli azzurri in gara (orari). È la notte di Pellegrini e Quadarella, al mattino c’è Ganna (Di martedì 27 luglio 2021) mercoledì 28 luglio è il giorno in cui l’Italia a Tokyo schiera i suoi assi. Per le medaglie sarà durissima, ma gli azzurri saranno sicuri protagonisti. Federica Pellegrini disputa la quinta finale olimpica nei 200 stile libero della sua infinita carriera: l’ultimo atto della Divina, che per conquistare il podio dovrebbe compiere l’ennesimo miracolo. Ma il nuoto azzurro potrà contare anche su Simona Quadarella nei 1500 stile libero, in una notte (italiana) tutta da vivere con Federico Burdisso impegnato nei 200 farfalla e la 4×200 stile libero pronta al tutto per tutto. La lotta per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021)28è il giorno in cui l’Italia a Tokyo schiera i suoi assi. Per le medaglie sarà durissima, ma glisaranno sicuri protagonisti. Federicadisputa la quinta finale olimpica nei 200 stile libero della sua infinita carriera: l’ultimo atto della Divina, che per conquistare il podio dovrebbe compiere l’ennesimo miracolo. Ma il nuoto azzurro potrà contare anche su Simonanei 1500 stile libero, in una(italiana) tutta da vivere con Federico Burdisso impegnato nei 200 farfalla e la 4×200 stile libero pronta al tutto per tutto. La lotta per le ...

Advertising

fattoquotidiano : Olimpiadi, i 25 titoli in palio mercoledì 28 luglio: gli azzurri in gara (orari). È la notte di Pellegrini e Quadar… - ViViCentro : Olimpiadi 27 Luglio – Quarta giornata di gare. Gli ori distribuiti oggi sono stati 22 ma, anche dove l’Italia c’era… - peoplepubit : PACCHETTO SPORT, Acquistalo su - Pazzotiodio : @eddajesu Viene sottovalutata da molti perché alle olimpiadi spesso volente o nolente non ha dimostrato il suo vero… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 27 luglio 2021: Terza sess… -