Manuela e Stefano, il falò non si è ancora visto ma “ecco com’è finita a Temptation Island 2021” (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island 2021, mancano solo due falò di confronto all’appello. Quelli di Stefano e Manuela e Alessio e Natascia. Lunedì 26 luglio, nella quinta e penultima puntata, Federico e Floriana hanno avuto un confronto ‘straordinario’ e alla fine, nonostante si fossero lasciati, lui è riuscito a riconquistarla con una lunga e accorata lettera. E alla fine sono usciti da Temptation Island 2021 da fidanzati. Poi il falò tra Alessandro e Jessica, che è finito male. Le immagini della fidanzata a letto insieme a Davide e lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021), mancano solo duedi confronto all’appello. Quelli die Alessio e Natascia. Lunedì 26 luglio, nella quinta e penultima puntata, Federico e Floriana hanno avuto un confronto ‘straordinario’ e alla fine, nonostante si fossero lasciati, lui è riuscito a riconquistarla con una lunga e accorata lettera. E alla fine sono usciti dada fidanzati. Poi iltra Alessandro e Jessica, che è finito male. Le immagini della fidanzata a letto insieme a Davide e lo ...

TemptationITA : Manuela non si fida delle persone a causa dei tradimenti del suo fidanzato Stefano e si lascia andare ad uno sfogo… - TemptationITA : “Sei il fidanzato che tutte vorrebbero avere…” Manuela si lascia andare a dichiarazioni molto forti per il single L… - TemptationITA : Stefano è in lacrime e trova conforto tra le braccia della single Federica ma Manuela è convinta che stia fingendo…… - just__sara_ : RT @ToniaPeluso: Stefano non è innamorato di Manuela, non ne ha stima e non gliene frega niente di perderla. In questo momento gli rode sol… - viveteacolori : RT @aidalaverdadera: Raga quindi siamo d’accordo Manuela peggio di Stefano? #TemptationIsland -