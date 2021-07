Advertising

Giorno_Legnano : Macabra scoperta a Legnano: trovato il cadavere di un ragazzo di 27 anni - zazoomblog : Lady Diana: esce la macabra scoperta dopo l’inaugurazione della sua statua. Mondo sotto shock - #Diana: #macabra… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: La macabra scoperta fatta dal figlio della donna. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso. #Bo… - TgrRaiVeneto : La macabra scoperta fatta dal figlio della donna. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso… -

Ultime Notizie dalla rete : Macabra scoperta

IL GIORNO

Legnano (Milano) - Unaè stata fatta questo pomeriggio poco dopo le 16.30 in via Novara a Legnano . Il cadavere di un ragazzo di 27 anni è stato trovato al confine con Busto Arsizio, dietro l'impianto per ...Trovato cadavere in via Novara a Legnano.: 27enne trovato cadavere Laè stata fatta poco prima delle 16.30 di oggi, martedì 27 luglio 2021. In via Roma a Legnano, al confine con il territorio comunale di ...A dare l'allarme in via Novara alcuni cittadini. Indagano i carabinieri: al momento non si esclude alcuna ipotesi ...a Legnano. Trovato cadavere al confine con Busto Arsizio. La macabra scoperta è stata fatta poco prima delle 16.30 di oggi, martedì 27 luglio 2021 ...