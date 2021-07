LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre comandano, manca l’ultimo giro! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-14 Da terra la cinese, questi ultimi 5 minuti saranno una sofferenza. 19-13 Arriva il cambio! Alberta Santuccio prende il posto di Rossella Fiamingo contro Lin Sheng. 19-13 Finito anche il settimo assalto, sei stoccate di vantaggio per le azzurre! 19-13 Colpo doppio, va bene, Navarria sta tirando bene. 18-12 RUGGITO DI MARTAAA! Ritorniamo a prendere margineee! 17-12 NAVARRIAAAAAA!!! Stoccata pesantissima, l’inerzia era dalla parte delle cinese negli ultimi minuti! 16-12 Colpo doppio, va bene così. 15-11 In pedana Navarria-Xu. 15-11 Parziale di 3-0 che riapre le porte alla Cina, finito il secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-14 Da terra la cinese, questi ultimi 5 minuti saranno una sofferenza. 19-13 Arriva il cambio! Alberta Santuccio prende il posto di Rossella Fiamingo contro Lin Sheng. 19-13 Finito anche il settimo assalto, sei stoccate di vantaggio per le! 19-13 Colpo doppio, va bene, Navarria sta tirando bene. 18-12 RUGGITO DI MARTAAA! Ritorniamo a prendere margineee! 17-12 NAVARRIAAAAAA!!! Stoccata pesantissima, l’inerzia era dalla parte delle cinese negli ultimi minuti! 16-12 Colpo doppio, va bene così. 15-11 In pedana Navarria-Xu. 15-11 Parziale di 3-0 che riapre le porte alla Cina, finito il secondo ...

