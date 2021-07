L'esplosione di un impianto chimico a Leverkusen (Di martedì 27 luglio 2021) C'è stata una forte esplosione nella città tedesca di Leverkusen, una ventina di chilometri a nord di Colonia. Un'enorme colonna di fumo si è alzata da una zona vicina ai locali dell'azienda chimica Bayer. L'incidente, che ha causato un numero ancora imprecisato di feriti, è avvenuto nel parco industriale Chempark, l'area dove vengono inceneriti i rifiuti. Il parco è gestito da Currenta e ospita una trentina di aziende chimiche e farmaceutiche, fra le quali Bayer e Lanxess. Ci sono tre siti di questo tipo in Germania. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a rimanere in casa e a tenere chiuse porte e finestre. L'ufficio federale tedesco ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) C'è stata una fortenella città tedesca di, una ventina di chilometri a nord di Colonia. Un'enorme colonna di fumo si è alzata da una zona vicina ai locali dell'azienda chimica Bayer. L'incidente, che ha causato un numero ancora imprecisato di feriti, è avvenuto nel parco industriale Chempark, l'area dove vengono inceneriti i rifiuti. Il parco è gestito da Currenta e ospita una trentina di aziende chimiche e farmaceutiche, fra le quali Bayer e Lanxess. Ci sono tre siti di questo tipo in Germania. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a rimanere in casa e a tenere chiuse porte e finestre. L'ufficio federale tedesco ...

Advertising

repubblica : ?? Germania, esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, cinque dispersi e due feriti gravi - Agenzia_Ansa : In Germania esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, diversi feriti #ANSA - RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - GiovanniBussett : Germania, forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: enorme nube di fumo nero visibile dalla strada ?… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: +++#BREAKING NEWS+++ ?? #GERMANIA, #LEVERKUSEN: 'PERICOLO ESTREMO', PER UNA FORTE #ESPLOSIONE ALL'IMPIANTO #CHIMICO DE… -