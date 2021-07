Juve, Allegri: 'Ronaldo dev'essere esempio per i più giovani' (Di martedì 27 luglio 2021) TORINO - Il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , il 22 agosto comincerà ufficialmente la sua seconda avventura sulla panchina bianconera a distanza di due stagioni. L'allenatore della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) TORINO - Il tecnico dellantus , Massimiliano, il 22 agosto comincerà ufficialmente la sua seconda avventura sulla panchina bianconera a distanza di due stagioni. L'allenatore della ...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - juventusfc : ?? Allegri: «Inizia un nuovo ciclo di lavoro, quello che è stato fatto appartiene alla storia. Ci sono nuovi obietti… - juventusfc : ?? Allegri: «La Juve ha un DNA fatto di lavoro quotidiano. Trovo una squadra che negli ultimi due anni ha vinto tre… - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Inizia un nuovo ciclo di lavoro, quello che è stato fatto appartiene alla storia. Ci sono nuovi obiettivi da ce… - GobboOfficial : #Allegri in conferenza 'Con le 4 sostituzioni spero di non far casino. All'inizio mi mantengo su 3, poi magari pa… -