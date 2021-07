Incendio in un’azienda di Urgnano: fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza (Di martedì 27 luglio 2021) Urgnano. Un’alta colonna di fumo nero e denso si è alzata nella mattinata di martedì 27 luglio dalla zona industriale di Urgnano, al confine con Zanica. L’Incendio si sarebbe sviluppato in un capannone di un’azienda della zona e sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Treviglio e ai mezzi di soccorso. Il fumo è visibile a chilometri di distanza e si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini. Seguono aggiornamenti. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021). Un’alta colonna disi è alzata nella mattinata di martedì 27 luglio dalla zona industriale di, al confine con Zanica. L’si sarebbe sviluppato in un capannone didella zona e sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Treviglio e ai mezzi di soccorso. Ildie si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini. Seguono aggiornamenti. ...

