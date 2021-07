Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici torna in tv (Di martedì 27 luglio 2021) Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici, torna in tv in un ruolo impegnativo. In molti l’attendono al varco per giudicarla Screenshot Tu Si Que ValesLa maternità di Bélen Rodriguez aveva creato qualche apprensione all’interno della stanza dei bottoni della trasmissione televisiva “Tu Si Que Vales“. Maria De Filippi ed i suoi più stretti collaboratori stavano seriamente valutando l’opzione di sostituire la showgirl argentina durante il suo inevitabile periodo di convalescenza post – parto. Il nome che si faceva in riferimento a questa ipotetica sostituzione era quello di ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021), ladiin tv in un ruolo impegnativo. In molti l’attendono al varco per giudicarla Screenshot Tu Si Que ValesLa maternità di Bélen Rodriguez aveva creato qualche apprensione all’interno della stanza dei bottoni della trasmissione televisiva “Tu Si Que Vales“. Maria De Filippi ed i suoi più stretti collaboratori stavano seriamente valutando l’opzione di sostituire la showgirl argentina durante il suo inevitabile periodo di convalescenza post – parto. Il nome che si faceva in riferimento a questa ipotetica sostituzione era quello di ...

Advertising

Sangio_Giulia_ : RT @nonlosoeither: Effetto Giulia stabile #amemici20 - urc4_ : giulia stabile io ti amo - noccioline_ : non so perchè ma Giulia Stabile e Olivia Rodrigo hanno gli stessi vibes - hugmegiulis : ho messo giulia ma non stabile come icon ma tanto durerà poco ne sono sicura, non unfollowatemi voi però ?????? - glooit : Giulia Stabile, niente tacchi dopo Amici: torna in tv in sneakers e camicia vintage leggi su Gloo… -