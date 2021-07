Germania ultime notizie sull’esplosione nel parco chimico: 4 dispersi, 1 morto (Di martedì 27 luglio 2021) E’ tragico il bilancio dell’esplosione in Germania che ha causato 4 dispersi, 1 morto e 16 feriti, stando alle ultime notizie riferite proprio dalla stampa tedesca. L’esplosione è avvenuta questa mattina, intorno alle 9.40, nel parco chimico Chempark, accanto all’impianto della Bayer a Leverkusen, nell’ovest della Germania. Un forte boato, poi una fumata nera che si è issata in cielo proprio nella zona dove vengono inceneriti i rifiuti. E fin da subito si è parlato di allarme chimico con le Forze dell’Ordine locali che hanno consigliato a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 luglio 2021) E’ tragico il bilancio dell’esplosione inche ha causato 4, 1e 16 feriti, stando alleriferite proprio dalla stampa tedesca. L’esplosione è avvenuta questa mattina, intorno alle 9.40, nelChempark, accanto all’impianto della Bayer a Leverkusen, nell’ovest della. Un forte boato, poi una fumata nera che si è issata in cielo proprio nella zona dove vengono inceneriti i rifiuti. E fin da subito si è parlato di allarmecon le Forze dell’Ordine locali che hanno consigliato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania ultime Leverkusen, esplosione in un impianto chimico: 2 feriti gravi e 5 persone disperse Forte esplosione a Leverkusen , nel distretto di Bürrig in Germania , questa mattina intorno alle 10:00 in un impianto chimico. Un forte boato ha squarciato il silenzio, lo stabilimento ha preso fuoco e un'enorme nube di fumo, prima bianco, poi nero, si è ...

Leverkusen, in fiamme uno stabilimento chimico - Diverse persone sono rimaste ferite durante l'enorme esplosione avvenuta nelle ultime ore in Germania, la polizia di Colonia ha diramato l'allerta in tutto il paese, classificando l'esplosione come "pericolo estremo". Le forze dell'ordine esortano la popolazione a chiudere le ...

Germania, esplosione a Leverkusen: colonna di fumo da un'azienda chimica Sky Tg24 Germania: esplosione impianto chimico a Leverkusen, 1 morto Una esplosione si è verificata stamattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Nordreno Vestfalia, in Germania, provocando almeno un morto tra i dipendenti. (ANSA) ...

Germania, almeno una vittima in esplosione Leverkusen Berlino (Germania), 27 lug. (LaPresse/AP) - Un corpo è stato recuperato dopo l'esplosione in un impianto chimico tedesco. Almeno 16 persone sono rimaste ...

