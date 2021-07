Advertising

Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: #Ganna, appuntamento con la storia nella “sua” crono #Tokyo2020 #TokyoOlympics - Gazzetta_it : #Ganna, appuntamento con la storia nella “sua” crono #Tokyo2020 #TokyoOlympics - MiraKiks : Settimana scorsa ho innocentemente preso appuntamento dal parrucchiere per dopodomani dimenticandomi completamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna appuntamento

La Gazzetta dello Sport

La vigilia del primo- l'inseguimento a squadre in pista sarà la prossima settimana - continua a vivere in un paradosso:è l'iridato in carica contro il tempo, arcobaleno ...Peccato per l'azzurro di casa, ma l'per una medaglia è rimandato a mercoledì: Bettiol disputerà anche la prova a cronometro insieme al campione del mondo Filippo. Il circolo di via ...Mercoledì mattina la prima delle due fatiche di Pippo. Come al Mondiale di Imola, un altro circuito da GP: tracciato duro e Van Aert. L’iridato: “Non metto il numero solo per farlo vedere” ...Terminate le prove in linea, restano solamente le cronometro a completare il programma del ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo. Se negli anni passati l'Italia non si concentrava assolutamente s ...