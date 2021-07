Draghi apre ai paletti di M5S e Conte. Ma ora è Forza Italia a tentare il blitz (Di martedì 27 luglio 2021) Da una parte il Movimento cinque con Giuseppe Conte, dall’altra Mario Draghi. Il lavoro per arrivare a una mediazione sulla riforma della giustizia prosegue spedito. Ma adesso è Forza Italia che prova a far saltare la trattativa in corso, rilanciando la richiesta di allargare la discussione in commissione pure all’abuso d’ufficio. Per capire quale sarà il futuro della riforma di Marta Cartabia, dunque bisognerà aspettare due cose. Da una parte la nuova riunione dell’ufficio di presidenza della commissione giustizia della Camera, programmata per martedì mattina ma saltata a più riprese; dall’altra che si sblocchi la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Da una parte il Movimento cinque con Giuseppe, dall’altra Mario. Il lavoro per arrivare a una mediazione sulla riforma della giustizia prosegue spedito. Ma adesso èche prova a far saltare la trattativa in corso, rilanciando la richiesta di allargare la discussione in commissione pure all’abuso d’ufficio. Per capire quale sarà il futuro della riforma di Marta Cartabia, dunque bisognerà aspettare due cose. Da una parte la nuova riunione dell’ufficio di presidenza della commissione giustizia della Camera, programmata per martedì mattina ma saltata a più riprese; dall’altra che si sblocchi la ...

Advertising

fattoquotidiano : Controriforma #Cartabia: Draghi apre, i 5S aspettano, ma è scontro sugli emendamenti - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Primo incontro da capo. Il leader M5s fa sponda con Letta sulla Cartabia. Apre a soluzioni “tecnich… - zazoomblog : Draghi apre ai paletti di M5S e Conte. Ma ora è Forza Italia a tentare il blitz - #Draghi #paletti #Conte. #Forza - dasar : RT @FrancescaPontan: Che dire di #Travaglio ? Penso che l’uomo si identifichi da solo ogni volta che apre bocca. Non è lui il problema ma c… - l_dirauso : #omnibusla7 #agorarai #marcotravaglio non deve fare grandi sforzi per rendersi antipatico.Gli viene naturale anche… -