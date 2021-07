Caso Marò: terminato interrogatorio Latorre in Procura Roma, ‘sono sereno' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Sono molto sereno”. Lo afferma il Marò Massimiliano Latorre al termine dell'interrogatorio in Procura a Roma durato tre ore. Il fuciliere di Marina ha risposto alle domande del pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo di indagine aperto dal 2012 per omicidio volontario, dopo la morte di due pescatori al largo delle coste del Kerala, in India, a febbraio dello stesso anno. “Noi siamo qui anche grazie a lui – spiega il difensore di Latorre, l'avvocato Fabio Anselmo - perché nella prima comunicazione di notizia di reato ai pm di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug. (Adnkronos) - “Sono molto”. Lo afferma ilMassimilianoal termine dell'indurato tre ore. Il fuciliere di Marina ha risposto alle domande del pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo di indagine aperto dal 2012 per omicidio volontario, dopo la morte di due pescatori al largo delle coste del Kerala, in India, a febbraio dello stesso anno. “Noi siamo qui anche grazie a lui – spiega il difensore di, l'avvocato Fabio Anselmo - perché nella prima comunicazione di notizia di reato ai pm di ...

Advertising

TV7Benevento : Caso Marò: terminato interrogatorio Latorre in Procura Roma, ‘sono sereno’... - lifestyleblogit : Caso Marò, al via interrogatorio Latorre in Procura Roma - - fisco24_info : Caso Marò, al via interrogatorio Latorre in Procura Roma: Il fuciliere di Marina accompagnato dal suo difensore: è… - italiaserait : Caso Marò, al via interrogatorio Latorre in Procura Roma - TV7Benevento : Caso Marò: iniziato interrogatorio Latorre in Procura Roma... -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Marò Massimiliano Latorre interrogato in Procura/ Caso Marò, accusa di omicidio colposo ... la prima risale al gennaio 2013, quando i pm romani disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica presenti a bordo della Enrica Lexie, navi su cui erano in servizio i due Marò. "...

Incendi Sardegna, il volto del pompiere dagli occhi di sangue/ Chi è Francesco Cocco Massimiliano Latorre interrogato in Procura/ Caso Marò, accusa di omicidio colposo FRANCESCO COCCO, SELFIE POMPIERE NUORESE: "IN QUEI MOMENTI PENSI ALLA FAMIGLIA MA..." E proprio a Cuglieri si è ...

Caso Marò, al via interrogatorio Latorre in Procura Roma Adnkronos ... la prima risale al gennaio 2013, quando i pm romani disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica presenti a bordo della Enrica Lexie, navi su cui erano in servizio i due. "...Massimiliano Latorre interrogato in Procura/, accusa di omicidio colposo FRANCESCO COCCO, SELFIE POMPIERE NUORESE: "IN QUEI MOMENTI PENSI ALLA FAMIGLIA MA..." E proprio a Cuglieri si è ...