Canottaggio, Aisha Rocek: “Bene scendere in acqua ad armi pari” (Di martedì 27 luglio 2021) Il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek scenderà in acqua tra poche ore per la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre hanno strappato il pass per il penultimo atto della manifestazione grazie al terzo posto nella prima serie. Il loro tempo, 7’22?79, era valso il quinto crono complessivo. Di seguito le dichiarazioni delle due portacolori del Bel Paese. Queste le dichiarazioni Aisha Rocek: “Dalla batteria a oggi la barca è cambiata, sta migliorando e noi stiamo pensando con attenzione ad ogni colpo che facciamo. C’è un’attenzione assoluta in ogni aspetto sia in ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati edscenderà intra poche ore per la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre hanno strappato il pass per il penultimo atto della manifestazione grazie al terzo posto nella prima serie. Il loro tempo, 7’22?79, era valso il quinto crono complessivo. Di seguito le dichiarazioni delle due portacolori del Bel Paese. Queste le dichiarazioni: “Dalla batteria a oggi la barca è cambiata, sta migliorando e noi stiamo pensando con attenzione ad ogni colpo che facciamo. C’è un’attenzione assoluta in ogni aspetto sia in ...

Advertising

zizionice : RT @canottaggio1888: L'Italia nel 2 senza femminile, con il terzo posto in batteria, dietro a Canada e Romania, approda in semifinale. Gran… - Ralfmacher : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Rowing #Canottaggio L’#Italia vola in semifinale nel due senza femminile: ok il terzo posto in batteria di… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Rowing #Canottaggio L’#Italia vola in semifinale nel due senza femminile: ok il terzo posto in batteria di… - Ghigo_07 : RT @canottaggio1888: L'Italia nel 2 senza femminile, con il terzo posto in batteria, dietro a Canada e Romania, approda in semifinale. Gran… - ASgrulletti : RT @canottaggio1888: L'Italia nel 2 senza femminile, con il terzo posto in batteria, dietro a Canada e Romania, approda in semifinale. Gran… -