Calcio | Allegri | ' alla Juve ho una grande squadra'

(Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Il gruppo? Ci stiamo ritrovando. Fin qui ho visto tanti giovani. Ora stanno rientrando quelli della prima. Il tempo per pensare al passato e sentimentalismo è finito. Qui ho una. Stiamo lavorando per sistemarla". Così l'allenatore dellantus Massimilianonel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Ci sono tanti giovani di valore e devono aver la voglia di migliorare. Insieme a loro ci sono anche giocatori più anziani, in primis CR7, Bonucci e Chiellini, che sono un valore aggiunto. Portano esperienza e devono essere di ...

Andrea Agnelli presenta così in conferenza stampa Massimiliano. "Max è qui - aggiunge il presidente della Juventus - perché pensa che questo nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della ...TORINO - Il tecnico della Juventus , Massimiliano, il 22 agosto comincerà ufficialmente la sua seconda avventura sulla panchina bianconera a distanza di due stagioni. L'allenatore della Vecchia Signora si è presentato per la prima volta in ...Qui ho una grande squadra. Stiamo lavorando per sistemarla". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Ci sono tanti giovani di ...Juventus, Agnelli: “Vincere non è per tutti. Allegri è la persona giusta per aprire un nuovo ciclo” Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato in conferenza stampa in occasione della pre ...